Via Baiona: al via lo studio per migliorare la sicurezza stradale e risolvere il problema del traffico

Via Baiona necessita di interventi per migliorare la viabilità e mettere in sicurezza la strada. Sono molte le segnalazioni, in particolare dei lavoratori, sui disagi che vengono continuamente a crearsi lungo via Baiona, nel cuore dell’area industriale di Ravenna. La grande mole di traffico e di mezzi pesanti infatti che quotidianamente percorrono la strada spesso sfocia in situazioni di totale disordine, mettendo a rischio l’incolumità di automobilisti e camionisti. Una situazione che potrebbe andare a peggiorare con l’ampliamento annunciato dello stabilimento Marcegaglia e con il possibile arrivo del deposito di gas naturale previsto per il porto. Entrambi i progetti porteranno ad un aumento dei mezzi in circolazione. Da tempo i lavoratori che percorrono via Baiona chiedono interventi da parte dell’Amministrazione Comunale e ieri una nuova mozione del gruppo La Pigna, sottoscritta da Partito Democratico, Italia Viva e Lista per Ravenna, ha trovato l’accoglienza dell’Amministrazione Comunale che inizierà ora un confronto con tutte le parti coinvolte per cercare di migliorare la fruizione della strada.