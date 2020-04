Uno spettacolo di giocoleria e luci per il 25 aprile: due fratelli fanno un regalo ai vicini di casa

Uno spettacolo per tornare a distrarre i vicini e per festeggiare il 25 aprile. A fine marzo i fratelli Gorini, nel cortile della loro abitazione di Faenza, avevano organizzato uno spettacolo di giocoleria per intrattenere i vicini di casa e distrarli dall’isolamento. Uno spettacolo al quale avevano assistito le famiglie nelle abitazioni che si affacciano sul retro della loro casa, ma non i vicini dell’altro lato dell’immobile. E così era arrivata la promessa di una nuova esibizione dedicata a coloro che non avevano potuto assistere allo show. Questa volta l’intrattenimento è stato incentrato sull’anniversario della Liberazione e ha mischiato all’arte di strada, un nuovo spettacolo di luci, genere col quale i fratelli Gorini in questi anni si sono fatti apprezzare a Faenza durante il periodo natalizio