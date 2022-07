Uno speed date per far incontrare futuri autotrasportatori e le aziende

Uno speed date ai Giardini Pubblici di Ravenna per aiutare le aziende del territorio a trovare nuovi autotrasportatori. Il progetto “Randstad for Driving” don promosso da Confartigianato della provincia di Ravenna e Randstad Italia, in collaborazione con il Centro per l’impiego e Au.Ra-Autoscuole Ravenna arriva nella sua fase più importante.

Dopo aver frequentato i corsi e superato l’esame di teoria, i futuri autotrasportatori hanno incontrato le aziende per un colloquio finalizzato all’assunzione. 13 le realtà imprenditoriali che hanno sposato l’iniziativa in cerca di conducenti di mezzi pesanti. Ad ottobre i corsisti sosterranno l’esame di guida. Nel frattempo potranno essere assunti dalle aziende con altre mansioni in attesa di diventare autotrasportatori veri e propri. In tutta Italia, ad oggi, sono 20 mila le posizioni vacanti nel settore.