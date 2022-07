«Se è vero che l’ambito del volontariato è uno dei settori di supporto per la crescita e l’emancipazione umana che non va mai in vacanza, è altrettanto vero che chi dedica parte della sua vita alla missione umanitaria si sente utile solo quando è a disposizione del suo prossimo. »Questo è il motto che anima e motiva il Presidente Charles Tchameni Tchienga, primo volontario attivo dell’associazione di Volontariato Il Terzo Mondo ODV ed i suoi collaboratori volontari a tenere sempre più attivo lo spirito di generosità e disponibilità che contraddistingue il mondo del volontariato ravennate.

In effetti, chiuso lo sportello del sorriso di via Grado 30 dedicato alle famiglie indigenti, a cura della Onlus, il presidente Tchameni, assieme appunto ai suoi collaboratori volontari, si dedicano con passione alla terra, coltivando un bel pezzo di terra sito presso l’orto Comunale di via Chiavica Romea.

Coltivando ortaggi e prodotti tipici dei paesi del Sud e Meridionali, in particolare del Camerun, non è soltanto un modo per mangiare Bio, ma anche per far fronte al caro vita che non risparmia neanche alimenti cruciali come la frutta, verdura e cereali.

-È una grossa fatica lavorare e prendersi cura della terra, ma in contempo, una grande soddisfazione vedere crescere i frutti del nostro sudore giorno dopo giorno, con la speranza di aver una raccolta abbondante e sana poiché la terra non delude mai- conclude Charles”