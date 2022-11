Una nuova area pedonale per collegare la Cavallerizza al parco di piazza Dante

La riqualificazione della palestra Ivo Badiali coinvolgerà tutta Piazza Dante. La gara per assegnare i lavori è prevista il primo febbraio 2023. Il cantiere partirà a fine settembre dello stesso anno. Il progetto è però ora al vaglio della Conferenza dei Servizi. 750 mila euro il finanziamento dal PNRR. Si è sempre parlato di un restauro della Cavallerizza, ma in realtà a cambiare sarà soprattutto l’area attorno. La palestra infatti è vincolata e al momento non subirà variazioni. Saranno rinnovati invece gli spogliatoi, che oggi presentano problemi strutturali e sono costituiti da una sorta di modulo a parte. Uno stacco che sarà molto evidente terminati i lavori, con la vecchia palestra che sarà affiancata da una struttura moderna. Parte dei fondi saranno poi utilizzati per acquistare nuovi giochi e strutture inclusive per l’area verde di Piazza Dante.