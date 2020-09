Si allarga lo skate park di Faenza

Si allargherà lo skate park di Faenza in via Calamelli. Lo ha stabilito la giunta comunale come intervento a sostegno delle politiche giovanili. Quasi 52.600 euro l’investimento previsto per dotare l’impianto di una nuova rampa, per l’installazione dell’arredo urbano e di opere di protezione e sicurezza. Oltre al potenziamento dell’illuminazione pubblica. Un intervento in compartecipazione con la Regione Emilia-Romagna che metterà a disposizione parte della somma necessaria ad eseguire i lavori (35% il primo anno, 43% il secondo)