Una giornata dedicata alla bonifica della Romagna e ai progetti necessari per far fronte a siccità e cambiamenti climatici

Il Consorzio di Bonifica della Romagna celebra i 100 anni di Anbi, l’associazione nazionale delle bonifiche, e gli oltre 700 anni della bonifica della Romagna. Venerdì 16 marzo, all’Almagià, a Ravenna, verrà organizzata una mattinata dedicata, durante la prima parte, alla storia del territorio, alla crescita e allo sviluppo che la bonifica permise. La seconda parte invece sarà dedicata al futuro, ai cambiamenti climatici che duramente impatteranno sulla Romagna, alla siccità che già oggi, a marzo, vede le falde acquifere in crisi e l’anno scorso portò al razionamento delle acque per i campi e per uso industriale, e infine alla ricerca e ai progetti