Operazione congiunta di Carabinieri, Polizia Locale e Nucleo Cinofilo in centro a Faenza

Operazione congiunta fra Carabinieri e Polizia Locale nel pomeriggio di venerdì in pieno centro a Faenza. In supporto anche un’unità dell’associazione Nucleo Cinofilo Emilia-Romagna, presente con uno dei cani addestrati per la ricerca di sostanza stupefacenti. L’operazione si è focalizzata nell’area nell’angolo fra Piazza della Libertà e Corso Mazzini.

Gli agenti in servizio e l’unità cinofila, dopo aver ispezionato l’area antistante il bar, sono entrati all’interno dell’esercizio commerciale, dove sono rimasti per circa una mezz’ora. Il locale, infatti, seppur di non grandi dimensioni, è in comunicazione con alcune stanze ai piani superiori.

L’azione ha attirato l’attenzione di numerosi curiosi che si sono fermati per capire cosa stesse succedendo. Conclusi i controlli all’interno del bar, sono stati ispezionati i cestini sulla pubblica via. Dopodiché l’operazione si è conclusa. Allontanatesi le forze dell’ordine, i titolari hanno chiuso il bar comunicando ai clienti con un cartello la conclusione anticipata del servizio per la giornata odierna.