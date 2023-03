Sabato 1 aprile, alle 10, al Cinema Sarti, è in programma il seminario, organizzato dal Comune di Faenza, dal titolo ‘Assalto fascista alla Casa del Popolo. Nel centenario 1923-2023’.

L’evento è stato organizzato in occasione del centesimo anniversario dell’assalto fascista alla Casa del Popolo di via Castellani, avvenuto il 13 febbraio 1923, ricorrenza importante per la città di Faenza perché si colloca al termine di una lunga serie di minacce e violenze che costrinsero l’allora sindaco, Antonio Zucchini e la sua giunta popolare, di don Luigi Sturzo, al governo del Comune dopo la vittoria delle elezioni dell’autunno del 1920, a rassegnare le dimissioni.

La vicenda ebbe risonanza di carattere nazionale, sia perché quella manfreda era una delle poche giunte popolari in Italia ma anche perché Faenza esprimeva un movimento cattolico guidato da Carlo Zucchini, deputato, già presidente dell’Opera dei Congressi, importante realtà del mondo cattolico.

Il Comune di Faenza, sostenuto dal Comitato promotore guidato da Pietro Baccarini, già sindaco di Faenza, intende ricordare solennemente l’avvenimento del 13 febbraio 1923 che segna la conclusione dell’ultima esperienza democratica nel contesto locale al quale fece poi seguito l’avvento della dittatura fascista.

Alla giornata di studi, alla quale è invitata la cittadinanza, sono attesi Luigi Giorgi, coordinatore della attività culturali dell’Istituto Luigi Sturzo di Roma; Claudio Sardo, giornalista e collaboratore dell’Ufficio di segreteria del Presidente della Repubblica e Pierluigi Castagnetti, presidente della Fondazione Fossoli e già presidente del Partito Popolare Italiano. L’incontro verrà aperto dai saluti del sindaco di Faenza, Massimo Isola e del vescovo della diocesi di Faenza e Modigliana, Mons. Mario Toso.

Comitato promotore: Pietro Baccarini, presidente Centro Studi Zaccagnini; Massimo Isola, sindaco di Faenza; Mario Toso, vescovo della diocesi di Faenza e Modigliana; Nicolò Bosi, presidente del Consiglio comunale; Manuela Rontini, consigliera regionale; Giuseppe Gatti, presidente Casa del Popolo; Ivo Garavini, presidente circolo cattolico Torricelli; Alberto Fuschini, presidente ANPI Faenza; Aldo Preda, già senatore della Repubblica; Claudia Zucchini, famiglia Zucchini; Angelo Emiliani, giornalista.

L’evento è patrocinato dalla Regione Emilia-Romagna e dalla Provincia di Ravenna