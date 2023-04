Con la primavera il calendario di eventi nel territorio di Imola e Faenza si arricchisce di tante proposte all’aria aperta. A cominciare dal weekend pasquale IF mette in campo diverse iniziative per chi desidera muoversi alla scoperta del territorio.

Il Museo della Vena del Gesso Romagnola di Tossignano

Il percorso espositivo recentemente rinnovato negli spazi del Palazzo Baronale di Tossignano riapre i battenti per consentire ai visitatori di scoprire la straordinaria realtà geologica del territorio del Parco della Vena del Gesso Romagnola. Tutti i weekend di primavera si può visitare il museo e partecipare a visite guidate disponibili su prenotazione ogni domenica alle 15.30, mentre il sabato dalle 9 alle 12.30 c’è la possibilità di organizzare visite e laboratori per gruppi e scolaresche su richiesta.

Per le festività pasquali il Museo sarà aperto domenica 9 aprile dalle 14.30 alle 17.30 e lunedì 10 aprile dalle 9 alle 12.30.

Walking tour in Autodromo

La Pasquetta può essere l’occasione per scoprire ogni segreto dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Con il Walking Tour si potranno visitare gli spazi all’interno della struttura, mentre grazie all’Open Day per i pedoni sarà possibile godersi una passeggiata lungo i cinque chilometri della pista più bella del mondo.

Per prenotare: https://www.imolafaenza.it/experience/servizi/autodromo-di-imola/walking-tour/

Imola Camper Fest

In occasione dell’evento per camperisti che si svolgerà all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari nel weekend 14-16 aprile, IF propone diverse esperienze sul territorio: