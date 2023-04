Via Pavirani: i residenti chiedono di regolamentare l’accesso delle auto e di istituire una zona 30 Km/h

I residenti di via Pavirani hanno scritto al sindaco per ottenere l’istituzione di una zona a 30 Km/h e la diminuzione del numero di mezzi circolanti nella piccola strada nelle ore di punta di ingresso e uscita da scuola. In via Pavirani infatti insistono l’omonimo asilo nido, che verrà ricostruito e ampliato grazie ai fondi del PNRR, la scuola dell’infanzia Buon Pastore, la scuola elementare Torre e la clinica Domus Nova, con asilo privato annesso.

Via Pavirani poi è frequentemente utilizzata da quei mezzi che da via Maggiore raggiungono la zona di via Vicoli, il quartiere Nullo Baldini o l’area adiacente il Santa Maria delle Croci. Regolarmente quindi la strada è continuamente attraversata da un numero elevato di mezzi. Nella lettera presentata al primo cittadino, i residenti denunciano una velocità eccessiva adottata dagli automobilisti in transito e quindi un pericolo per la sicurezza di chi via Pavirani la vive, ma anche appunto di tutte quelle famiglie che vi si recano per portare i figli a scuola o all’asilo. Contemporaneamente, trovare un posto auto libero in via Pavirani sembra essere un’impresa ardua.