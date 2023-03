Si comunica la sospensione temporanea della circolazione e il divieto di transito per tutti i veicoli e per i pedoni, il giorno 26 marzo 2023 dalle 6:00 alle 19:00, e comunque fino a cessate esigenze, limitatamente al tempo strettamente necessario al transito dei concorrenti dell’Ultratrail, nelle seguenti strade: piazza Sasdelli, via Matteotti, piazza della Chiesa, via Peschiera, via Roma, via Belfiore, via Monte Fortino, via G. Cenni, via XXV Aprile, parco Pertini, via D. Neri, Via Soglia, via Meleto, via dei Mulini e comunque nella parte di percorso della gara all’interno del centro abitato.