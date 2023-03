Sabato 25 Marzo alle ore 21:00, il Teatro dei Filodrammatici L.A. Mazzoni di Faenza, situato in Viale Stradone 7, ospiterà una serata speciale dal titolo “Panorami Romagnoli: Al Cànt dla Rumàgna”. L’evento fa parte della rassegna Lõn ad Mêrz, curata dal prof. Mario Gurioli.

I protagonisti della serata saranno i Canterini Romagnoli Pratella-Martuzzi di Ravenna, diretti dal Maestro Matteo Unich. Il programma del concerto prevede un viaggio nel repertorio della tradizione musicale romagnola, con brani come “Rumagnola”, “E’ prèm amor”, “Al fugarèn”, “La majè”, ecc.

Il costo d’ingresso per la serata è di 8 euro. Durante le pause del concerto, la canterina Anna Maria Vannini reciterà toccanti poesie in dialetto romagnolo di autori come Antonio Sbrighi detto Tunaci e Diana Sciacca che si firmava Diascia.

La rassegna Lõn ad Mêrz prende il nome dall’antica tradizione romagnola dei lumi di marzo quando, nelle campagne romagnole, a marzo i contadini accendevano innumerevoli falò nei campi, creando un’atmosfera magica e suggestiva. Intorno a questi fuochi, la gente si riuniva per saltare, ballare, bere e cantare strofe augurali che invocavano un raccolto abbondante. I falò avevano un significato profondo: da un lato, servivano come elemento purificatore, mentre dall’altro evocavano ed invocavano il calore e la luce della primavera in arrivo, portatrice di rinascita, fertilità e promessa di futuri raccolti rigogliosi.

Partecipando a questa serata, avrete l’opportunità di rivivere le emozioni e la nostalgia di un tempo in cui la vita scorreva a stretto contatto con la natura e le sue leggi, e in cui le tradizioni della Romagna venivano celebrate con gioia e passione. Lasciatevi trasportare dai suoni, dai versi e dalle atmosfere di un passato ancora vivo nelle melodie e nelle parole di questo evento unico.

Vi aspettiamo numerose e numerosi per una serata indimenticabile all’insegna della musica, della poesia e delle tradizioni della nostra amata Romagna.

Versione sintetica del comunicato:

Sabato 25 Marzo alle ore 21:00, presso il Teatro dei Filodrammatici L.A. Mazzoni di Faenza, si terrà “Panorami Romagnoli: Al Cànt dla Rumàgna”, una serata di musica e poesia in dialetto romagnolo curata dal prof. Mario Gurioli come parte della rassegna Lõn ad Mêrz.

Durante la serata, i Canterini Romagnoli Pratella-Martuzzi di Ravenna, sotto la direzione del Maestro Matteo Unich, presenteranno un repertorio di brani della tradizione musicale romagnola.

Inoltre, la canterina Anna Maria Vannini reciterà toccanti poesie in dialetto romagnolo durante le pause del concerto. Il costo d’ingresso per l’evento è di 8 euro.

La rassegna prende il nome dalla tradizione romagnola dei lumi di marzo, in cui i contadini accendevano falò nei campi per invocare un raccolto abbondante e celebrare le tradizioni della Romagna.

Partecipando all’evento, si avrà l’opportunità di rivivere l’atmosfera magica e suggestiva di questa antica tradizione.