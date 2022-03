Ultimi giorni per presentare l’iscrizione al Servizio Civile Nazionale. C’è tempo fino al 9 marzo, fino alle ore 14, per presentare la domanda da parte dei ragazzi che vogliono affrontare questa tipologia di esperienza. Fra le possibili proposte in campo, cinque i progetti messi in campo da Confcooperative Romagna in diversi settori della comunità.