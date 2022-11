È stato ritrovato purtroppo senza vita nei pressi di Monte Battaglia Fabrizio Morozzi, 64enne di Casola Valsenio, scomparso nella giornata di sabato. L’uomo non era tornato a casa, così i parenti hanno iniziato a cercarlo, avvistandolo in fondo ad un dirupo.

Per raggiungere l’uomo sono dovuti intervenire, oltre al personale del 118, il Soccorso Alpino e l’elicottero dei Vigili del Fuoco decollato appositamente da Bologna, oltre al gruppo volontari dei Vigili del Fuoco di Casola Valsenio.

Morozzi si era allontanato da casa della sorella la mattina per un’escursione. Non è ancora chiaro quali possano essere state le cause alla base della tragedia. Dopo la chiamata di soccorso, sul posto sono arrivati anche i Carabinieri della locale compagnia, ai quali spetterà il compito di ricostruire l’accaduto. Tutto però lascia pensare si sia trattato di un incidente.