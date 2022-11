Giuseppe Zagame detto Pippo è scomparso dal pronto soccorso di Ravenna ieri intorno alle 15,30/16 ad oggi nessuna traccia ultimi avvistamenti Ravenna zona Comet ,Via della Lirica dopo le 18 si sono perse le tracce, la Questura è già allertata chi lo dovesse vedere non lo ignori ma chiami subito i Carabinieri o il figlio Massimo 3271680496 o la nuora Daniela al 3463960881. L’uomo è sicuramente in stato confusionale, al momento della scomparsa, indossava un maglione di colore arancione, un cappellino.