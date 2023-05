Maggio per Natura Nuova sarà un mese intenso di impegni. Infatti, fra il 3 e il 24 l’azienda romagnola parteciperà a tre importanti eventi internazionali dedicati all’agroalimentare e al food. Si parte dal Macfrut, dal 3 al 5 maggio a Rimini, si prosegue con TuttoFood, dall’8 all’11 a Milano, per concludere il trittico con il PLMA, volando in Olanda, ad Amsterdam, il 23 e 24 maggio.

Al Macfrut, punto di riferimento a livello nazionale e internazionale per il settore ortofrutticolo, Natura Nuova avrà uno stand e una presenza istituzionale, come rappresentante della filiera agricola frutticola romagnola di qualità (Padiglione D3 Stand 077).

TuttoFood è l’evento fieristico più importante in Italia e tra i primi in Europa nel settore food, come si evince dal nome. Qui vengono proposte innovazioni di prodotto e di packaging. Non poteva quindi mancare la partecipazione di Natura Nuova, che da sempre fa dell’innovazione uno dei suoi punti di forza (PAD 4P Stand M22). Ben cinque, infatti, saranno le novità presentate alla kermesse milanese, due a base di frutta fresca frullata, Frullà Puro Pescabianca e Frullà Puro Prugna Secca, e tre a base di ingredienti vegetali: Tempeh e Seitan nella pratica monoporzione, Silken Tofu e Bastoncini quinoa e verdure, tutti firmati Almaverde Bio, noto marchio di cui Natura Nuova è licenziataria per la categoria gastronomia vegetale.

Il PLMA di Amsterdam è l’appuntamento di riferimento per produttori e rivenditori internazionali alla ricerca di nuovi prodotti, di nuovi contatti e di nuove idee per il mercato globale. In questa occasione Natura Nuova (Hall 1 – Stand F60) si presenterà come partner strategico per la produzione di polpe di frutta e presenterà due novità della linea Frullà Baby Fruit, al momento distribuita esclusivamente nel mercato estero. Inoltre, Frullà Puro Prugna Secca è stato selezionato e verrà esposto nell’area dedicata alle novità di prodotto più interessanti.