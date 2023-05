Olimpia Teodora torna dall’ultima trasferta stagionale con una bella vittoria conquistata al tie break di una partita molto combattuta disputata nella splendida cornice del Palasavelli di Porto San Giorgio.

Coach Biagio Marone con tutte le effettive a disposizione mette in campo la sua Olimpia Teodora con Ghiberti come opposta alla regista Baravelli, Monaco e Balducci esterni di posto 4, Comastri e Fusaroli centrali con Macchi tornata disponibile in seconda linea. L’allenatore del Volley Angels Papadopulos risponde con Graziani in palleggio con opposta Benedetti, in banda De Angelis e Caporali, i centrali sono la capitana Tiberi e Di Marino, il libero Sbano.

LA PARTITA:

Il primo set vede la compagine sangiorgese determinata con la evidente volontà di indirizzare subito il match su binari favorevoli, sia per vendicare la sconfitta subita all’andata a Lido Adriano, sia perché la Volley Angels vuole conquistare il punto che regalerebbe la matematica certezza della permanenza in B2. La panchina ravennate ferma il gioco sul 5-10 e la squadra ricuce anche grazie al solito ficcante turno al servizio di Comastri, ma il nuovo strappo delle rossoblu con gli attacchi di Benedetti e Di Marino è decisivo. Olimpia lotta fino in fondo arrivando fino al -1 (23-24) ma al secondo tentativo la squadra di casa si porta sull’1-0.

Al ritorno in campo Olimpia riordina le idee, attenzione massima nella fase difensiva e pochi errori. Il set viene letteralmente “spaccato” dalla P3 Olimpia con al servizio Greta Monaco. Un 9-0 che fa in pratica sparire dal campo le avversarie. Non basta alla panchina ribaltare completamente la squadra, le ragazze di casa non ci capiscono più nulla e il conto dei set si pareggia in men che non si dica.

Alla ripresa la gara torna in equilibrio. Un 4-0 Olimpia (con la ricezione di casa che non riesce a prendere le misure con la salto float di Zoe Comastri) porta le giallorosse al primo significativo vantaggio annullato a metà set da un buon momento delle rossoblu di casa che tornano in vantaggio di 2 lunghezze (15-13). Entusiasmante battaglia punto a punto fino al 22 pari poi equilibrio spezzato da un 3-0 Olimpia firmato Balducci (pallonetto e parallela precisa) e Bendoni che con il suo solito muro scrive il 2-1.

Sull’orlo del baratro le rossoblu marchigiane trovano però la forza di reagire grazie soprattutto alla ottima presenza in campo dei centrali con soprattutto Di Marino in grande spolvero, su cui la palleggiatrice appoggia i palloni che più scottano. In questa fase si rianimano anche gli esterni di casa che nei set precedenti non si erano espressi al meglio. La partita è nella sua fase più calda con scambi lunghi e combattuti. La Volley Angels costruisce un buon vantaggio (21-13) nella fase centrale del set e lo mantiene lottando fino alla fine del set. Premio il 2-2 e il tanto desiderato punto-salvezza per la squadra di casa.

Il raggiungimento dell’obiettivo evidentemente fa calare la tensione tra le sangiorgesi, al contrario le leonesse giallorosse vogliono portare a casa l’ennesima vittoria di un girone di ritorno in crescendo. Si cambia campo sul +6 Olimpia, il tentativo di rimonta rossoblu si esaurisce fino al -2 (8-10) prima che un secco 5-0 Ravenna ponga fine al match. Finisce così tra i sorrisi di tutti con l’Olimpia che mantiene la settima posizione in classifica cogliendo la sesta vittoria nelle ultime 8 partite e la Volley Angels che si toglie il pensiero salvezza e può affrontare l’ultima partita a cuor leggero.

Ultimo impegno di questo campionato di B2 per Olimpia Teodora sarà la partita casalinga contro La Fenice Pistoia sabato 6 maggio alla Palestra Mattioli con fischio d’inizio alle ore 18,30. Sarà l’occasione giusta per salutare il pubblico di casa e dare appuntamento a tutti alla prossima stagione.

IL TABELLINO:

DE MITRI VOLLEY ANGELS – OLIMPIA TEODORA 2-3 (25-23, 9-25, 22-25, 25-19, 8-15)

VOLLEY ANGELS: De Angelis 12, Maracchione, Caporali 8, Scagnoli 1, Graziani 3, Benedetti 7, Mastrilli, Tiberi (K) 16, Di Marino 13, Biagianti, Sbano (L1), Bastiani. All. Papadopulos

OLIMPIA TEODORA: Fusaroli 3, Macchi (L1), Monaco 18, Pioli 1, Baravelli 4, Ghiberti 7, Bendoni (K) 3, Comastri 12, Ravaglia, Piovaccari 6, Balducci 14. N.e. Barboni (L2), Munteanu, Ronchi. All. Marone

Altri risultati del 25º turno del campionato di Serie B2 girone G: Ozzano-Polverigi 3-0, Riccione-Pontedera 3-2, Lucrezia-Monte Urano 3-0, Pagliare-Castenaso 0-3, Pistoia-Prato

Classifica: Ozzano 69 (promosso in B1 con una giornata di anticipo), Pontedera 65, Riccione 57, Prato 54, Pistoia 44, Polverigi 41, Olimpia Teodora e Lucrezia 35, Potenza Picena e Porto San Giorgio 32, Castenaso* 26, Rimini* 19, Monte Urano* 11, Pagliare* 5. *retrocesse in Serie C