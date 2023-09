Arriva l’autunno e tornano le Rocche di Caterina, con le visite guidate nelle fortezze di Dozza, Imola, Bagnara di Romagna e Riolo Terme. Stavolta però i weekend sono due: il 30 settembre e il 1° ottobre si potranno visitare le rocche di Imola e Dozza, mentre per Bagnara e Riolo occorrerà attendere il fine settimana successivo, quello del 7-8 ottobre.

Cominciando dalle prime due, questi i temi e gli orari:

Rocca di Dozza

Caterina Sforza: un nome, un destino

La visita alla fortezza, che domina l’antico borgo medievale di Dozza, ripercorre le tappe principali della vita di Caterina Sforza, figura straordinaria che, seppur legata alla Corte di Milano, ha segnato per sempre la storia delle terre romagnole. In particolare, il percorso di visita si concentrerà sulle curiosità e sugli aneddoti tramandati di generazione in generazione nel corso dei secoli, che hanno contribuito a creare il mito della “Leonessa di Romagna”.

Orario delle visite guidate:

Sabato 30 settembre: ore 15.30

Domenica 1° ottobre: ore 10.30 e ore 15.30

Domenica 1° ottobre alle 16.30: laboratorio tematico su Caterina Sforza per bambini dai 4 ai 10 anni.

Rocca di Imola

Sulla pelle… o nel piatto?

Dagli “Experimenta” di Caterina Sforza alle tavole dei banchetti rinascimentali, la visita si snoda tra le antiche ceramiche medievali e si propone come laboratorio esperienziale alla scoperta di erbe, spezie e ingredienti protagoniste in cucina e nella cura del corpo. Durante la visita guidata i più piccoli saranno intrattenuti con attività a tema e a tutti i partecipanti è riservata una sorpresa.

Orario delle visite guidate:

Sabato 30 settembre: ore 15.30

Domenica 1° ottobre: ore 15.30

Rocca di Bagnara di Romagna

L’armadio di Caterina. Moda e Costume ai tempi della Signora di Romagna

Caterina Sforza è stata descritta nelle fonti come donna elegante e raffinata nel vestire e nei modi; destò ammirazione al suo ingresso a Imola nel 1477 indossando un abito nero e oro di foggia milanese. Velluti e sete, gioielli e acconciature raffinate non sono mai mancati nel suo corredo. Un viaggio attraverso la moda tra XV e XVI secolo partendo dalla ricostruzione dell’abito di Caterina conservato all’interno del Museo per arrivare a un’esperienza creativa per adulti e bambini legata al tema.

Orario delle visite guidate:

Sabato 7 ottobre: ore 15.30

Domenica 8 ottobre: ore 10.30 e 15.30

Rocca di Riolo Terme

Contro li malefizi e li demoni

Caterina Sforza durante la sua impetuosa esistenza, si interessò di scienza, cosmesi e alchimia, dedicandosi ai suoi esperimenti con costanza tutta la vita e intrattenendo una fitta corrispondenza con medici, speziali, studiosi e fattucchiere. Nel manoscritto “Experimenta” Caterina raccoglie oltre quattrocento sue ricette, fornendo uno specchio dello stato delle conoscenze scientifiche alla fine del XV secolo, pieno di retaggi di superstizioni medievali e credenze popolari. Una superstiziosa Caterina Sforza vi condurrà alla scoperta della Rocca di Riolo tra ricette ai confini della magia e racconti di riti medievali usati per guarire il mal d’amore e per allontanare i pensieri maligni. Al termine della visita adulti e bambini potranno cimentarsi, sotto l’attenta guida di Caterina, nella realizzazione di un amuleto di protezione contro gli spiriti maligni.

Orario delle visite guidate:

Sabato 7 ottobre: ore 15.30

Domenica 8 ottobre: ore 10.30 e 15.30

Prenotazione obbligatoria per tutte le visite guidate entro le ore 16 del venerdì che precede le visite a: IF Imola Faenza Tourism Company

www.imolafaenza.it/experience/servizi/cultura-tour-e-visite-guidate

info@imolafaenza.it;

Tel. 0542-25413

Costo singola visita guidata: Intero € 10 – ridotto (11-16 anni) € 6 – gratuito da 0 a 10 anni.