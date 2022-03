Tornano le uova di Pasqua del Rione Rosso. Per i rionali, per le bambine e i bambini ma anche per tutti coloro che a una modica cifra (20 euro) potranno acquistare le famose uova di cioccolata ‘Made in Campidori’ contenenti al loro interno tante ricche sorprese legate al Palio del Niballo. In ogni uovo realizzato artigianalmente dal Rione Rosso saranno infatti racchiusi differenti gadget rionali e non solo.

I più fortunati infatti potranno trovare all’interno delle uova anche due biglietti per l’ingresso gratuito al Palio e due per la Bigorda d’Oro nonché altrettanti biglietti per le spettacolari e caratteristiche cene

propiziatorie di entrambi gli eventi. In palio anche un Golden Ticket, ovvero uno speciale biglietto che consentirà ad un fortunatissimo di godere appieno del periodo paliesco entrando gratuitamente al Palio e alla Bigorda, nonché partecipando altrettanto gratuitamente alle relative cene propiziatorie.

Le uova sono acquistabili su prenotazione contattando il numero 347-9743667. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.rionerosso.it o sui canali social Rione Rosso Faenza.