A partire dal mese di luglio torna la rassegna “Un mare di solidarietà”, che quest’anno toccherà anche i lidi sud. Fino ad agosto Casal Borsetti, Porto Corsini, Marina Romea e Punta Marina ospiteranno concerti, incontri e presentazioni di libri con autori ed artisti del territorio, ma non solo. Nata da un’idea della poetessa ravennate Livia Santini, la rassegna si svolge in favore dell’associazione Piccoli Grandi Cuori, che a Bologna si occupa di bambini con cardiopatie congenite e delle loro famiglie. Un impegno che Santini persegue da tempo e che lo scorso anno ha permesso l’acquisto dello strumento di precisione Nicas Navigator, in uso nel reparto dallo scorso novembre. “L’obiettivo di questa sesta edizione – spiega Santini – è quello di raccogliere donazioni al fine di abbellire il reparto con disegni favolosi in modo che i bimbi ricoverati si sentano in un luogo accogliente e che li distragga dalle cure. E’ bene specificare che non essendoci presso l’ospedale civile di Ravenna un reparto specifico cardiologico infantile, ogni bambino della città e del forese che abbia problemi cardiaci è immediatamente assunto dal reparto di Cardiochirurgia pediatrica del S.Orsola, dove Piccoli Grandi Cuori opera in piena armonia con il personale ospedaliero”.

La rassegna partirà il 10 luglio da Marina Romea con lo scrittore Cristiano Cavina e si articolerà tra incontri, musica e poesia che toccheranno i vari lidi ospitando, di volta in volta, personaggi del calibro di Roberto Mercadini, attore e scrittore, Davide Giacalone, giornalista, o di Maria Giovanna Luini, oncologa per anni braccio destro dello scomparso Umberto Veronesi, che abbandonerà il camice per una sera per parlare di astrologia. Non mancherà la musica, con le ormai tradizionali albe musicali, né l’arte grazie ad Alessandro Bonaccorsi e al suo corso di disegno brutto (vedi programma allegato).

Tra le tante collaborazioni con le realtà locali, quest’anno il progetto ha privilegiato il Bagno Perla di Punta Marina, che ha convogliato la propria rassegna letteraria ‘Perle di libri sulla sabbia’ nell’ambito del ricco cartellone. ‘Abbiamo mantenuto gli appuntamenti del lunedì che, per quanto ci riguarda, inizieranno il 15 luglio e proseguiranno fino al 5 agosto – sottolinea il proprietario Mirko Leoni – e siamo davvero contenti di partecipare ad una rassegna che ha come obiettivo il miglioramento della permanenza ospedaliera dei bambini’.

La rassegna, in collaborazione con Media Romagna – Setteserequi, Hotel Diana, Libreria Liberamente e Assoturismo-Confesercenti, gode del patrocinio di Regione, Comune di Ravenna, Proloco di Porto Corsini e Centrale Enel Teodora, che il 16 luglio ospiterà Parole Note con Giancarlo Cattaneo e Maurizio Rossato.