Doppio impegno per gli Arcieri Bizantini nel fine settimana che nel loro campo di Via Lago di Garda hanno ospitato due gare.

Sabato 10 giugno, ha preso il via il “Campionato Regionale Giovanile Emilia Romagna”, dove 80 agguerritissimi arcieri si sono sfidati sulla distanza delle 72 frecce per l’assegnazione dei titoli di classe, seguite dagli scontri individuali per decretare i vincitori assoluti. Classi ammesse tutte le giovanili, dai giovanissimi agli junior, suddivisi per le tre divisioni: arco olimpico, compound e nudo.

Una giornata non facile per i giovani arcieri, dove il tempo l’ha fatta da padrone con pioggia

battente nella prima parte di gara e sole cocente nel pomeriggio, durante gli scontri.

Miglior risultato degli atleti di casa l’ha ottenuto Matelda Miolo nell’arco nudo, che con una

prestazione al di sotto delle proprie possibilità e il punteggio di 397 (198+199), vince la medaglia di bronzo di classe nella categoria junior femminile.

Matelda si rifà nel pomeriggio, dove la vittoria in semifinale le fa guadagnare la finale per l’oro che purtroppo perde conquistando la medaglia d’argento assoluta.

Segue Mirko Sebastian Grassi con il 4° posto nell’arco olimpico categoria junior, con il punteggio di 553 (270+283). Debutto sulla lunghezza delle 72 frecce per la giovanissima Viola Brunelli che ottiene un ottimo 6° posto con il punteggio di 567 (276+291).

Settimo posto per Nicola Barlotti con il punteggio di 507(262+245) nella classe ragazzi arco

olimpico. Chiude i risultati dei giovani bizantini Margherita Turci con il 15° posto nella classe

ragazzi arco olimpico con il punteggio di 480 (234+246).

La domenica è stato il turno delle classi senior e master che, per la prima volta a Ravenna, si sono affrontati su un doppio 70 metri, dove il podio è stato decretato dalla somma dei punteggi ottenuti nelle due gare.

Buona la prestazione degli atleti di casa che nell’arco nudo conquistano una bella doppietta.

Michele Baroncini dopo aver dominato la classifica della classe senior vince la medaglia d’oro con il punteggio di 1200 (594 nella prima gara e 606 nella seconda). Il punteggio della seconda gara gli vale anche come suo nuovo record personale. Segue e ruota Simone Pizzi che vince la medaglia d’argento con il punteggio di 1154 (575+579).

E’ podio anche per Angela Padovani che per soli quattro punti si deve accontentare della

medaglia d’argento con il punteggio di 1055 (534+521).

Bella vittoria della squadra arco nudo senior maschile: Baroncini, Pizzi, Venturi, con più di 600 punti di scarto dalla seconda classificata, vincono la medaglia d’oro con il punteggio di 3377.

Buona prestazione anche per Marcello Tozzola che vince la medaglia d’oro con il punteggio di 1250 (614+636) per la classe master maschile olimpico.

Alla luce dei fatti successi solo qualche settimana fa nei nostri territori gli Arceri Bizantini hanno deciso di devolvere il ricavato della gara di domenica a favore delle vittime della recente alluvione.