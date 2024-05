È terminato poco prima di mezzogiorno lo sbarco dei migranti dalla nave Sea Eye, arrivata questa mattina, alle 10, nel porto di Ravenna, dove ha attraccato alla banchina di Fabbrica Vecchia, alle porte di Marina di Ravenna. 52 i profughi accompagnati sul territorio italiano dal personale della Ong tedesca. Le condizioni di salute dell’intero gruppo sono state giudicate buone. Solo per due persone è stato richiesto il trasporto in spedale per alcuni traumi da caduta. Dopo gli opportuni accertamenti, saranno entrambe trasferite al Pala de André per adempiere alle verifiche di polizia e dei servizi sociali. Il palazzetto infatti è stato scelto anche per questo undicesimo sbarco come centro operativo di accoglienza. Fra le 50 persone arrivate direttamente in via Trieste dalla banchina di Fabbrica Vecchia, erano presenti anche 6 minori, di cui 4 non accompagnati. Le nazionalità di provenienza sono Siria (26), Bangladesh (19), Palestina (3), Pakistan (2), Marocco (uno), Egitto (uno).

Solo in 5 rimarranno a Ravenna al termine di tutte le procedure. Gli altri saranno ripartiti fra le varie province della regione secondo il seguente piano: Bologna 12 (fra cui i 4 minori non accompagnati), Ferrara 3, Forlì-Cesena 7, Modena 8, Parma 4, Piacenza 3, Reggio Emilia 6, Rimini 4.

Le 52 persone raggiungeranno i luoghi di destinazione con mezzi dei gestori dei vari centri di accoglienza di Ferrara, Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna che verranno a prelevarli direttamente al Pala De André, mentre saranno accompagnati dalla Croce Rossa a Bologna quelli destinati al capoluogo emiliano, Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia (in totale 33).

Si tratta dell’undicesimo arrivo di migranti per il Porto di Ravenna. Sono complessivamente sbarcate, a partire dal primo avvenuto il 31 dicembre 2022, 1.191 persone.