Il MAR – Museo d’Arte della città di Ravenna il 18 giugno riapre al pubblico dopo una settimana di chiusura per alcuni lavori di ristrutturazione legati al PNRR per rendere il museo ancora più accessibile e in dialogo con tutti i suoi visitatori.

Per la prima volta al MAR si terranno i CRE estivi aperti alle bambine e ai bambini delle scuole di Ravenna con corsi di mosaico a cura della sezione didattica di RavennAntica (prenotazioni e iscrizioni presso il bookshop del MAR 0544 482477 prenotazionimar@ravennantica.org).

Per tutta la settimana 5 ragazze delle scuole superiori di Ravenna, coinvolte nel progetto MAGLIETTE GIALLE, saranno presenti al museo e daranno il loro prezioso contributo ai lavori di allestimento, insieme allo staff del MAR, della mostra Coconino Freedom che inaugura venerdì 21 giugno alle ore 18.00 e prepareranno una visita guidata del percorso di mostra.

Sempre in un’ottica di apertura e coinvolgimento delle altre realtà culturali e istituzionali della città, al piano terra è stata allestita una sala studio temporanea per ospitare i ragazzi di UNIBO del Campus di Ravenna.

Infine, il weekend, a partire da venerdì 21 fino a domenica 23 giugno il MAR sarà la sede del Coconino Fest con gli eventi, le masterclass, gli artisti e la mostra Coconino Freedom: una grande kermesse dedicata al mondo della novel graphic e al fumetto.

Il MAR in questi giorni osserverà i seguenti orari:

da martedì 18 a giovedì 20 giugno 2024 dalle 9 alle 18

venerdì 21 giugno dalle 18 alle 24

sabato 22 giugno dalle 9 alle 24

domenica 23 giugno dalle 10 alle 21