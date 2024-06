Linea Rosa organizza una camminata silenziosa a Cervia, in memoria delle donne vittime di femminicidio. Mercoledì 19 giugno, alle ore 20,30, il corteo partirà da via Mazzini 39, sede di Line Rosa, e arriverà fino al monumento commemorativo in Piazzale dei Salinari.

“Questo presidio è dedicato ad Anna, che sarebbe qui oggi assieme ai suoi due figli, se non fosse stata uccisa dall’ex compagno il 10 giugno 2024”, – scrive Linea Rosa.

L’evento è aperto a tutta la cittadinanza e chi vorrà partecipare non può portare con sé bandiere o segni politici. Inoltre, si suggerisce di portare un fiore rosso come simbolo di solidarietà alle vittime.