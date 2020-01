“Il sogno di uno di noi è avverato: la 1^ Maratona di Classe vede vincitori assoluti Brugnati Eleonora e Lotti Lorenzo” annuncia Teodora Ravenna Run.

“Grazie per la fiducia che ci avete concesso. Abbiamo fatto muovere persone, fatte soggiornare a Ravenna, abbiamo dato l’occasione di unire passione sportiva e cultura: questi sono gli obbiettivi di Teodora Ravenna Run”.

“Grazie per l’energia che ci avete portato. Alla Camminata di solidarietà per la ricostruzione di Castelluccio di Norcia siete stati tantissimi e abbiamo visto tanti volti nuovi, fuori dal circuito del podismo”.

“Grazie al Museo Classis per aver offerto l’ingresso ai nostri atleti. Grazie per l’aiuto donato.

Il gruppo dei Carabinieri volontario ha presidiato i nostri punti sensibili; agli incroci e ai ristori non sono mancate braccia utili e sorrisi”.

“Sempre numerosi e gioiosi si son prestati affinché l’organizzazione fosse quasi impeccabile”.

“Grazie per le centinaia di messaggi positivi ricevuti a fine giornata. Un migliaio di persone in giro per Classe sono state la nostra soddisfazione”.

“Ora vi aspettiamo per la manifestazione podistica del 3 maggio. Dopo Classe, invaderemo il centro di Ravenna con la TEODORA RAVENNA RUN: 10 Km non competitivi attraverso i monumenti simbolo della città”.