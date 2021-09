Questa mattina, via Bastia all’altezza della filiale Unicredit di Lavezzola è stata chiusa al traffico per consentire agli artificieri dei Carabinieri di rimuovere dell’esplosivo abbandonato nella bocchetta di erogazione del bancomat della banca. Durante la scorsa notte infatti alcuni malviventi, di cui al momento non si conosce l’identità, hanno cercato di far saltare il bancomat piazzando nello sportello dell’esplosivo. I ladri, forse interrotti nel tentativo di mandare a segno il colpo, hanno poi deciso di fuggire lasciando la sostanza esplosiva all’interno del bancomat, rimossa poi senza complicazioni dagli artificieri. Lo sportello risulta attualmente fuori uso, anche se la filiale è regolarmente aperta. La telecamera di sorveglianza presente nel portico della banca, non manomessa dai malviventi, potrebbe aiutare le forze dell’ordine ad incastrare i colpevoli.