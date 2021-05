Come da pronostico, non c’è stato nulla da fare per l’esordio casalingo della squadra di serie B2 maschile del Tennis Club Faenza. Il Ct Zavaglia di Ravenna, al gran completo, non ha lasciato scampo ai giocatori faentini, con una meritata vittoria per 5-1. Sconfitte in singolare per Edoardo Pompei, Noah Perfetti e Leonardo Fabbri, rispettivamente contro Licciardi, lo spagnolo Esteve Lobato e Della Tommasina, tutti giocatori di livello più alto, mentre nei doppi nulla da fare per le coppie Perfetti/Fabbri e Pompei/Roberto Zanchini. Proprio da quest’ultimo è arrivato in singolare il punto della bandiera per Faenza con una vittoria contro il brasiliano Bruno Sant’Anna, in passato ex numero 330 Atp.