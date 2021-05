Emergono ulteriori dettagli sulla cordata di imprenditori che sarebbe interessata all’acquisto del Ravenna Football Club. La trattativa di cui si è parlato nei giorni scorsi, in realtà, sarebbe ancora agli albori. Un incontro fra le parti non c’è ancora stato, ma solamente contatti telefonici e via mail. Sarebbe stesso advisor Roberto Del Conte, che per il gruppo di imprenditori segue la trattativa, a confermarlo: “Mi auguro che l’incontro possa avvenire a breve, per poter formalizzare un accordo di riservatezza e avviare in seguito una due diligence. I tempi sono stretti, soprattutto perché bisogna già cominciare a preparare la prossima stagione. Ma sono fiducioso di poter arrivare a un accordo”.

Il progetto per il rilancio del Ravenna Football Club si baserebbe su una “newco” sostenuta da una quindicina di imprenditori, alcuni anche locali, che operano in vari settori, dall’edilizia al commerciale, pronti ad investire fondi propri. Oltre a Enrico Buonocore, il cui nome era già emerso, un altro profilo all’interno del progetto sarebbe quello di Fabrizio Cometti, in passato dirigente a Verona, Bari e Pordenone. A Cometti andrebbe il ruolo di direttore sportivo.

Del Conte ha poi confermato la volontà di destinare una quota della nuova società all’Associazione Ravenna FC.