Gaia Donati grande protagonista a Roma. La ravennate ha conquistato infatti una splendida semifinale nel tradizionale Lemon Bowl, torneo a partecipazione straniera svoltosi nei circoli romani, Salaria Sport Village (sede centrale), Forum Sport Center e Panda Sporting Club.

Nell’Under 12 femminile la ravennate, allieva della Ravenna Tennis Academy al Ct Zavaglia, si è classificata terza al termine di una serie di vittorie molto convincenti, in particolare dopo aver battuto all’esordio Rachele Saleppico per 6-2, 6-3 e negli ottavi la n.1 Emma Sereni per 6-3, 3-6, 6-2. Nei quarti bella vittoria per 6-2, 6-4 contro Angelica Matrigiani, testa di serie n. 8 del torneo capitolino, mentre in semifinale Gaia ha ceduto per 6-0 6-0 alla numero uno al mondo U12 Tea Kovacevic che si è poi aggiudicata il Torneo.

Una grande soddisfazione per la giovane ragazza di Ravenna e per tutto il mondo tennistico provinciale.