Battuta d’arresto per il Ravenna che esce a mani vuote dal Necchi Balloni di Forte dei Marmi ed interrompe la striscia di risultati positivi. Primo tempo complicato per gli uomini di Gadda che fanno fatica a trovare spazio tra le maglie dei padroni di casa e subiscono il doppio vantaggio firmato da Verde. Nella ripresa emerge il carattere dei giallorossi che la riprendono con Abbey e Melandri prima di concedere a Pegollo il gol del 3-2 su angolo.

Gadda per questa trasferta è costretto a rinunciare anche a Guidone colpito da febbre, lanciando l’inedito tandem offensivo Tabanelli-Melandri. La partita è subito maschia, con un Real Forte aggressivo pronto al raddoppio su ogni giallorosso. Ci prova Tabanelli al 15’ con un inserimento ma guadagna solo un corner. Sull’angolo battuto ripartenza fulminea di Rodriguez che arriva a calciare, la palla sbatte sul palo ed arriva sui piedi di Verde che insacca. Il Real Forte trova anche il raddoppio al 28’, molto bravo Verde ad addomesticare un pallone in area ed a concludere senza dare scampo a Venturini. Il Ravenna incassate le due reti non si perde d’animo e ci prova di nuovo con Tabanelli al 33’ ribattuta da Raspa. Allo scadere clamorosa occasione per la riapertura della gara con l’incornata di Tafa su corner battuto da Capece che Raspa salva con un guizzo e l’aiuto della traversa. In avvio di ripresa il Ravenna parte a testa bassa e trova il gol già al 49’, inserimento di Tabanelli, cross basso sul quale arriva Abbey che controlla e fulmina Raspa. I giallorossi premono in cerca del pareggio e dopo un colpo di testa di Melandri è proprio il 9 giallorosso a trovare la rete del 2-2. Cross rasoterra di Grazioli e taglio sul primo palo di Melandri che con il tacco corregge in rete. L’inerzia della gara sembra ora pendere a favore del Ravenna che però al 64’ paga caro una disattenzione in marcatura su Pegollo che incorna su corner battuto dalla destra e trova la rete del 3-2. Gadda prova a dare linfa dalla panchina ma il Real Forte chiude tutti gli spazi. Ci prova ancora Tabanelli al 85’ ma il duello personale con Raspa viene vinto dal portiere che allunga nuovamente in corner, saranno 12 per il Ravenna a fine gara. Ultima occasione allo scadere con Ndreca che cerca un diagonale chiuso nuovamente dal portiere dei padroni di casa. Giallorossi che ai punti avrebbero meritato di uscire dal Necchi Bellini con almeno un punto, ma che al netto del risultato dimostrano comunque carattere e voglia di risalire la china. Con questa sconfitta il Ravenna viene superato in classifica dal lanciato United Riccione, avversario al Benelli nel prossimo turno di campionato in quello che sarà una sorta di spareggio per l’accesso ai playoff.

IL TABELLINO

REAL FORTE QUERCETA – RAVENNA FC 3-2

Marcatori: 16’, 28’ Verde 49’ Abbey, 57’ Melandri, 64’ Pegollo

Real Forte Querceta: Raspa, Meucci, Giubbolini (62’ Betti), Lazzoni (80’ Romiti), Tognarelli, Bernardini, Fazzi (73’ Bucchioni), Bartoletti, Verde, Rodriguez (39’ Pegollo), Bertipagani. A disposizione: Pastine, Bianchi, Romiti, Bertozzi, Molinaro. Allenatore: Simone Venturi

Ravenna FC: Venturini, Milani, Tabanelli, Capece, Melandri, Abbey, Magnanini (86’ Vinci), Tafa, D’Orsi (70’ Ndreca), Lussignoli (76’ Lisi), Grazioli. A disposizione: Belli, Fontanelli, Luciani, Spezzano, Ravaglia, Calandrini, Vinci. Allenatore: Massimo Gadda

Ammoniti: Magnanini, Pegollo, Lazzoni, Verde, Tafa

Recupero 3’ e 6’