Grande successo per gli open day dell’Istituto tecnico statale Oriani di Faenza. La scuola, che offre 8 indirizzi suddivisi sui due settori, tecnologico e economico, ha accolto oltre 3.000 visitatori, tra studenti delle scuole medie e loro famiglie. L’evento è stato organizzato con grande impegno grazie al lavoro di oltre 100 studenti dell’istituto, che hanno guidato i visitatori nei vari laboratori e spazi didattici della scuola, facendoli assistere a dimostrazioni pratiche e laboratoriali, prestandosi con entusiasmo all’incarico.

“È stata un’esperienza molto positiva”, racconta Sara, studentessa del C.A.T.. “Abbiamo potuto mostrare ai ragazzi delle medie la nostra scuola e le nostre attività, e rispondere alle loro domande. È stato bello vedere che erano interessati e curiosi di saperne di più”.

“L’open day è stata una giornata molto intensa”, aggiunge Francesco studente del TUR. “Abbiamo lavorato molto, ma è stata anche una bella esperienza. Siamo stati contenti di vedere che tanti ragazzi erano interessati ai nostri corsi e che l’Oriani è una scuola che offre tante possibilità”

Anche quest’anno i dati preliminari indicano che l’istituto è stata la scelta di molti ragazzi non solo del comprensorio faentino, segno d’un apprezzamento dell’offerta formativa che in questi anni ha saputo rinnovarsi, adattandosi alle molteplici esigenze dell’utenza.

“Siamo molto soddisfatti del successo dell’open day”, afferma il Preside dell’Oriani, prof. Fabio Gramellini; “Questi risultati confermano che l’Oriani è una scuola che offre una formazione di qualità, in linea con le esigenze del mercato del lavoro e allo stesso tempo offre una buona preparazione per affrontare il mondo dell’università. Siamo certi che anche quest’anno potremo offrire ai nostri studenti un’esperienza formativa ricca e stimolante “.

L’Oriani è una scuola storica di Faenza, che vanta una lunga tradizione di eccellenza. La scuola gode di una solida reputazione, grazie alla sua lunga tradizione e alla sua offerta didattica qualificata; inoltre l’istituto è particolarmente attento alla didattica innovativa e alla ricerca scientifica, che sono sempre più apprezzate dalle famiglie. Infine, la scuola offre a tutti i suoi studenti la possibilità di partecipare a numerose attività extracurricolari, che arricchiscono la loro formazione e li aiutano a sviluppare le loro attitudini. L’istituto sempre attento non solo alla formazione dei propri ragazzi, ma alla spendibilità futura delle loro competenze, ha ampliato la propria offerta formativa integrandola con i 2 nuovi percorsi in Biotecnologie sanitarie e Management sportivo, accanto ai già collaudati indirizzi dei settori tecnologico: Grafica(GRAF) e Costruzioni Ambiente e Territorio(CAT); ed economico: Amministrazione Finanza e Marketing(AFM), Relazioni internazionali e marketing(RIM), Sistemi Informatici Aziendali(SIA), e Turismo(TUR).

L’open day è un appuntamento importante per la scuola, che offre, quindi, ai ragazzi delle secondarie di primo grado l’opportunità di conoscere l’offerta formativa e le attività dell’Oriani, dimostrando come esista “una strada per ogni passione e un indirizzo per ogni attitudine”.