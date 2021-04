Si è svolto ieri il campionato a squadra di Serie D LD dove hanno partecipato le ginnaste (cat. Junior/Senior) della Società A.S.D. Ginnastica Artistica Fusignano. Dopo più di un anno dall’ultima competizione a squadra dove si erano aggiudicate il titolo regionale per la Serie D LC hanno dato prova di poter alzare il livello tecnico e di primeggiare ancora.

In questo ultimo anno sono cresciute, hanno superato tante difficoltà, giorni di fermo obbligato, giorni di paura perché sapevano se e in quali condizioni allenarsi, giorni di gioia per la ripresa; ma dopo tutto questo sono finalmente potute rientrare in campo gara e dar prova di saper fare “una bella ginnastica” quella che piace alle loro insegnanti. Quella che esprime eleganza ed energia.

Un applauso di merito, quindi, a Nanni Claudia, Secchiari Sofia, Graziani Giada e Argelli Lucia capitanate dalla compagna Valdinoci Vittoria che ancora una volta hanno portato sul podio più alto la piccola società della Bassa Romagna. Le rivedremo sicuramente in campo gara per le competizioni individuali e alle fasi nazionali di fine agosto