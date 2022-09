Sarà l’impianto della Graziola, per la prima volta, a ospitare sabato 10 settembre, dalle 16, ‘Sport in Unione 2022’, manifestazione dedicata alle società e alle associazioni sportive che operano nel territorio. Nel corso del pomeriggio, in diversi punti dell’impianto sportivo, le realtà legate alle diverse discipline, istalleranno i loro stand proponendo attività e dimostrazioni dando anche informazione sui corsi per la nuova stagione.

Alle 18.30 sono poi in programma le premiazioni dei ‘Campioni dello Sport 2022’. Verranno premiati gli atleti che maggiormente si sono distinti nel corso della passata stagione agonistica. A presentare sarà Boris Casadio, speaker ufficiale dei principali eventi motoristici in Italia; accompagnamento musicale da parte degli allievi della Scuola di musica Sarti di Faenza. Tra i premiati anche Valentina Zanzi, la giovane ciclista recentemente medaglia d’oro medaglia d’oro nell’Inseguimento a Squadre Juniores agli Europei su pista.

Le società che parteciperanno al pomeriggio di festa (salvo aggiunte dell’ultima ora) sono: Nuova scuola basket, Sala d’Arme Achille Marozzo (Scherma medievale), Atletica 85 Diamante Torelli (Ginnastica Ritmica), Pallamano Romagna Faenza Handball, New Faenza Baseball, Hakuna Matata (Taekwondo), Wild dog training, C.A. Faenza – Sez. Ginnastica, Leopodistica, Futura Basket, C.A. Faenza – Sez. Lotta, C.A. Faenza – Sez.Tennis, Pallavolo Faenza, Faenza Basket Project, Roosters Romagna (Football), Kine yoga, Virtus Faenza, CSI Faenza, Rione Verde, Asd Disabili, Faenza Raggisolaris Academy, Real Faenza, Centro Sub nuoto club 2000, Gioca lo sport senza frontiere, Faventia calcio, Dance studio, UISPImola-Faenza, Contea Brasichella et Vallis Hamonie (Schermastorica), Circolo della Scherma “G.Placci”, Reda Volley, MOVAT (Parkour), Faenza Rugby, Arcieri Faentini, Dat’namosa, Golf Club Faenza, Borgo Tuliero, CSEN Ravenna, Cinquanta per Mille, CSI e Virtus.

In caso di pioggia le premiazioni si terranno presso il palazzetto Bubani sempre alle 18.30.