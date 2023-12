Spid più accessibile per gli anziani: a quasi due anni dalla firma del primo protocollo è al via una nuova intesa tra Regione Emilia-Romagna, Lepida e sindacati dei pensionati (Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil) per incrementare sportelli di prossimità e iniziative di facilitazione all’utilizzo dei servizi online della Pubblica amministrazione.

Sono 159 gli sportelli di prossimità già individuati in 90 comuni, dal 2022 ad oggi, con 431 operatori sindacali formati e oltre settemila brochure informative distribuite.

L’obiettivo è potenziare le iniziative territoriali per favorire un maggiore utilizzo, tra gli anziani, della credenziale digitale unica per accedere ai servizi online e app come il fascicolo sanitario elettronico, ERSalute, Io e PagoPa.

“Rafforziamo il nostro impegno per una transizione digitale inclusiva e accessibile a tutti i cittadini, a partire dai più fragili”, affermano gli assessori all’Agenda digitale, Paola Salomoni, e al Bilancio, Paolo Calvano. Per Raffaele Atti, Roberto Pezzani e Rosanna Benazzi, segretari generali di Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil, l’accesso alle nuove tecnologie digitali “non deve comportare un ulteriore divario e una esclusione sociale verso le persone più fragili, soprattutto gli anziani e le anziane che possono far fatica a raggiungere una competenza digitale adeguata, in particolare nelle classi di età più avanzate, che sono soli, o abitano in aree interne e montane spesso sprovviste di internet o con reti internet precarie”.

Formazione, informazione, assistenza e monitoraggio sono le azioni operative al centro dell’intesa che, anche grazie al coordinamento di Lepida, verranno potenziate sul territorio, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la campagna sulla digitalizzazione in corso in tutti i comuni, con ulteriori iniziative per la parte più anziana e fragile della popolazione, sia in termini di fruizione dei servizi digitali, sia di coinvolgimento. Previste anche la realizzazione di un format dedicato su LepidaTv, della durata di 30 minuti, e la creazione e diffusione di strumenti di informazione e divulgazione specifici. (Ansa)