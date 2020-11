Loggia degli Infantini: non arriveranno le telecamere, ma azioni per contrastare inciviltà e sporcizia

Dalla riapertura delle scuole, la Loggia degli Infantini è stata più volte sotto i riflettori nella città di Faenza in quanto luogo di ritrovo di molti studenti prima dell’ingresso a scuola e al termine dell’orario di lezione. Durante le prime settimane di ripartenza dell’attività didattica in presenza, si sono susseguite segnalazioni e allarmi di assembramenti di ragazzi. I residenti e gli esercenti che sotto la Loggia degli Infantini hanno la loro attività hanno anche fatto partire una raccolta firme per chiedere più controlli.