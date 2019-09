Durante un servizio di controllo in via Gulli, in merito al rispetto dell’ordinanza “antivetro e antialcol” in vigore nella zona, ieri notte, verso l’una, agenti della Polizia locale hanno fermato un veicolo condotto da M.G., 37 anni, serbo e irregolare, che era alla guida benché la patente fosse stata sospesa. L’uomo era stato tratto in arresto la notte del 25 agosto scorso dopo una rocambolesca fuga in moto in stato di ebbrezza. È stato quindi sanzionato per la violazione dell’art. 218 del Codice della strada per guida con patente sospesa e, nel medesimo contesto, anche per la violazione dell’art 214, avendo rifiutato la custodia del veicolo sottoposto a fermo, che è stato quindi depositato in un’apposita carrozzeria autorizzata.