Mercoledì 25 settembre alle 20.30 alle Artificerie Almagià, in via dell’ Almagià 50, si terrà “Voci dalla città”, un incontro pubblico aperto e rivolto a tutta la comunità del nostro territorio, al fine di presentare i risultati della prima fase di consultazione di Ravenna Partecipa all’Urbanistica Generale, il percorso partecipativo per l’elaborazione del Piano Urbanistico Generale (PUG), finanziato dalla legge regionale sulla partecipazione.

Nel corso dell’evento, che è gestito e organizzato dagli assessorati all’Urbanistica Edilizia Privata e Rigenerazione Urbana e alla Partecipazione e dalla Cooperativa Sociale Villaggio Globale, verranno presentati i risultati raccolti.

Saranno presenti il sindaco Michele De Pascale, le assessore Federica Del Conte e Valentina Morigi e i progettisti del piano.

“Siamo soddisfatte dei risultati fino a qui raggiunti e di come la città ha risposto – affermano le assessore Del Conte e Morigi – nella elaborazione del nuovo strumento di governo del territorio, che vogliamo condividere con tutta la comunità per valorizzare Ravenna tutelando le risorse, migliorando la qualità urbana ed edilizia e promuovendo una cultura urbanistica rivolta alla sostenibilità e alla riduzione del consumo di suolo”.

Nei mesi scorsi i cittadini hanno espresso le loro idee, proposte, tematiche e prospettive, raccolte in tutte le aree territoriali attraverso 12 world cafè e grazie ad altri due strumenti partecipativi, il questionario online (284 contributi) e la mappa dei luoghi della rigenerazione (189 contributi).

L’evento è aperto a tutta la città poiché è alla città che primariamente si rivolge; il contributo dei cittadini, infatti, è indispensabile al fine di costruire uno strumento di pianificazione urbanistica che non sia solo degli amministratori o dei progettisti, ma anche il Piano dei suoi abitanti.

Inoltre, la serata darà avvio alla seconda fase di partecipazione, che si concentrerà sul tema della rigenerazione urbana; verranno organizzati dei laboratori di urbanistica partecipata che avranno per oggetto tre aree di intervento diffuse sul territorio comunale. Saranno momenti di sperimentazione delle tematiche e normative rafforzate dalla nuova legge urbanistica, attraverso le quali si elaboreranno idee e azioni per il miglioramento della qualità urbana e edilizia, della vivibilità e della sostenibilità ambientale dei quartieri.

Parte dei luoghi e dei temi dei laboratori di urbanistica partecipata verranno selezionati in modo condiviso dalla cittadinanza durante la serata del 25 settembre.