Sold out ieri sera al ristorante Da Stagnì di Porto Fuori, riservato alla tradizionale cena natalizia di Lista per Ravenna, occasione di incontro della lista civica storica di Ravenna con la cittadinanza. L’iniziativa è stata organizzata dal gruppo consiliare e dai gruppi di Lista per Ravenna eletti nei dieci Consigli territoriali dell’amministrazione comunale. Hanno riferito delle loro rispettive attività Alvaro Ancisi, capogruppo in Consiglio comunale, e Gianfranco Spadoni, vicepresidente del Consiglio territoriale di Ravenna Sud.

Durante l’incontro, è stata proposto ai presenti l’acquisto, presso il ristorante, del panettone “Il sorriso di Giada”. Il ricavato è destinato a sostenere le spese per la cura della bambina di 10 anni affetta da una grave malattia rara dell’infanzia, a cui ogni giorno è praticata, nel Centro iperbarico di Ravenna, la terapia dell’ossigenoterapia, non riconosciuta dal sistema sanitario nazionale.