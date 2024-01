“I rappresentanti di Faenza Coraggiosa in Consiglio Comunale – la capogruppo Ilaria Visani e il consigliere Juri Montecchian – hanno comunicato lo scorso 18 gennaio la loro volontà di sciogliere il gruppo consiliare di Faenza Coraggiosa. Tale decisione nasce dal proficuo dibattito interno che le parti animatrici della lista “Faenza Coraggiosa” hanno portato a sintesi nell’assemblea del 25 ottobre 2023.

Al Presidente del Consiglio Comunale Niccolò Bosi sono pertanto pervenute anche le dimissioni di Ilaria Visani da Presidente della Commissione 5 “Sanità, Servizi Sociali sicurezza e terzo settore”, da Vice presidente della commissione 3 “Ambiente e assetto del territorio” e l’uscita congiunta di entrambi i consiglieri da tutte le commissioni consigliari di cui fanno parte. Contestualmente, entrambi i consiglieri hanno manifestato la loro volontà di aderire al gruppo consigliare esistente “Partito Democratico”, la cui capogruppo Giulia Bassani ha ricevuto richiesta di formale accettazione dell’ingresso.

Giunge così a compimento l’iter che porta allo scioglimento dell’associazione Faenza Coraggiosa. Molte e molti i quali hanno animato e vissuto Faenza Coraggiosa hanno già manifestato la loro volontà di continuare a fare politica attiva, dal territorio e per il territorio. Tanti sono ancora i traguardi da raggiungere, c’è un cammino da continuare, tenendo sempre presente la bussola che ha guidato questa sostanziale esperienza, ovvero la sensiblità propria di Faenza Coraggiosa per i diritti, l’ambiente e l’uguaglianza. A questi temi oggi si aggiunge la sfida di una ricostruzione, che va sempre letta con lo sguardo della progettazione che non dimentica l’ambiente.

Chi ha aderito dall’inizio Faenza Coraggiosa oggi non ha cambiato bandiera, ma continua a fronteggiare, nella vita quotidiana, con il suo spirito che dal primo minuto ha caratterizzato quella esperienza, le lotte che restano dei consiglieri Visani e Montecchian: lotta al rischio di derive antidemocratiche, battaglie per l’ambiente e per un mondo più giusto. Non è un liberi tutti, infatti: tante e tanti che ieri hanno aderito a Faenza Coraggiosa oggi continuano a supportare l’attività politica di chi è stato eletto tra i banchi che erano di Faenza Coraggiosa. A tutte e tutti un grazie ed una richiesta di continuare ad essere al fianco di un’esperienza significativa e davvero coraggiosa.”