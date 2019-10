Si rinnova la collaborazione fra Faenza e il Concorso Internazionale della Ceramica Mino, in Giappone, promosso dal Comitato Festival Internazionale della Ceramica. Faenza sarà rappresentata dal Museo Internazionale delle Ceramiche, scelto nell’elenco dei giurati anche per l’edizione in programma nel 2020. Il concorso si suddivide in due categorie, Ceramics Design e Ceramics Arts, e ogni edizione porta in Giappone opere provenienti da diversi Paesi del mondo.