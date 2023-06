Passaggio di consegne al Lions Club Faenza Host. Alessia Ponti, 33 anni, docente all’Istituto Alberghiero di Riolo Terme, ha raccolto il testimone di Marco Spina, Presidente uscente. Alessia guiderà il Club nell’annata 2023-2024 coadiuvata dal nuovo Consiglio Direttivo di cui fanno parte Carla Bandini 1° Vicepresidente, Davide Aru 2° Vicepresidente, Marco Spina Past President, Laura Capirossi Segretario, Luca Fabbri Tesoriere, Michela Zumpano Cerimoniere, Luca Ponti Presidente Commissione Soci, Tiziano Cericola Presidente Comitato Service, Mauro Benericetti Consigliere, Alfeo Tinti Consigliere, Stefano Naldi Leo Advisor, Nicola Bruno Revisore dei Conti.

La terribile catastrofe che ha colpito il nostro territorio, Faenza in particolare, rappresenterà ovviamente il principale terreno d’azione che vedrà impegnato il Club durante l’annata che inizierà il 1° luglio 2023, ma saranno realizzati ovviamente anche i service caratteristici del Club da sempre attento alle necessità della Comunità, a favore dell’inclusione e della solidarietà, nell’ottica del motto “We serve”.

Molti Lions italiani hanno preso contatto con il Club di Faenza per offrire ai faentini, la loro vicinanza e sostegno alle iniziative di Service con aiuti concreti. “In queste ultime settimane – dice il Presidente uscente, Marco Spina – abbiamo consegnato generi alimentari e beni di prima necessità ed un sentito ringraziamento va ai Club di Parabiago, Torino Host Regio e Torino Superga, Rapallo Host e al Gruppo San Bernardo e l’Associazione Amici di Como per una importantissima donazione di acqua minerale in bottiglia. Alcuni Club Veneti ci supporteranno per la fornitura di biciclette in ottica di mobilità sostenibile, sappiamo che molti faentini hanno perso le loro bici a causa dell’alluvione. Grazie all’intervento del Governatore Francesca Ramicone per il Distretto 108 A e della Presidente della Fondazione distrettuale Francesca Romana Vagnoni, siamo riusciti a compiere numerose donazioni, tra le quali un’importante fornitura di 5 macchine professionali idropulitrici alla Protezione Civile. Ricordo inoltre l’intervento dei Leo Italiani e di vari Club Leo: è bellissimo vedere come i giovani abbiano supportato ed aiutato la nostra Città portando il loro aiuto e volontariato anche da più parti di Italia”.

Alessia Ponti, la nuova Presidente, afferma: “L’impegno del Club continua quotidianamente attraverso l’aggiornamento ed il contatto con le Associazioni e le Istituzioni, in primis voglio ringraziare tutti gli operatori ed i volontari che in questo periodo hanno dato tantissimo alla ns. Comunità che deve ora affrontare una fase complessa di recupero e ricostruzione, senza dimenticare le fasce più deboli della popolazione. Sarà pertanto un percorso complesso per la nostra Città che sosterremo e cercheremo di supportare con le nostre capacità e competenze di Club Service”