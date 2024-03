“Si è costituito e riunito un gruppo di lavoro sul tema dell’ambiente, coordinato dalla consigliera del Comune di Ravenna Maria Cristina Gottarelli.

Lo scopo dei gruppi di lavoro del Partito Democratico è di creare reti di partecipazione al fine di costruire proposte che aiutino il governo del nostro territorio e rendano l’azione politica più coerente e vicina alle dinamiche sociali, economiche, culturali e ai bisogni dei cittadini.

Il gruppo, nella prima seduta, ha compiuto un esame della situazione ambientale a livello globale e a livello regionale e locale. Tutti gli interventi, pur non sottovalutando i risultati raggiunti in alcuni settori, hanno espresso una seria preoccupazione per la situazione ambientale e, in particolare, per i cambiamenti climatici provocati dall’effetto serra dovuto alle emissioni da parte dell’uomo di CO2 e di altri gas climalteranti.

Su tale aspetto nell’ ultimo anno la provincia di Ravenna e la Romagna hanno vissuto direttamente fenomeni gravissimi e senza precedenti: l’alluvione di maggio 2023 che ha sconvolto vaste parti del nostro territorio, provocando danni ingentissimi per i cittadini, le imprese, le infrastrutture pubbliche; il tornado che ha interessato in modo drammatico zone di diversi comuni; la pesante siccità del 2023; l’ estate con punte di calore senza precedenti con diverse notti cosiddette tropicali sopra i 30 gradi; l’inverno 2023-2024 caldissimo come mai si era verificato in passato.

Per questo il gruppo PD ritiene essenziale attuare gli accordi internazionali per la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici e condivide la strategia coraggiosa dell’ Unione Europea, definita con il concorso determinante dei socialisti dei democratici e degli ambientalisti europei.

Anche le istituzioni, i cittadini e le imprese della provincia di Ravenna e della Romagna sono impegnati per compiere passi in avanti sulla piena sostenibilità ambientale del nostro sviluppo economico e sociale. Le forze del centrosinistra stanno mettendo a punto diverse scelte importanti nei nostri comuni: la raccolta differenziata dei rifiuti, il parco marittimo e gli investimenti previsti con le risorse del PNRR.

Al fine di dare un contributo immediato e concreto il gruppo ambiente del PD ha già delineato alcune prime iniziative: sabato 23 marzo alle ore 15 si effettuerà insieme ai Circoli PD della città una piantumazione di alberi nel quartiere S. Giuseppe nell’ area verde di Via Lago di Bolsena; si lavorerà inoltre per mettere a punto in primavera due iniziative pubbliche con la partecipazione di esperti: una per approfondire i temi del Green Deal dell’ Unione Europea e l’ altra per illustrare le corrette ed efficaci modalità per la piantumazione di nuove alberature e per estendere e migliorare il verde nelle aree urbane.

Iscritti e simpatizzanti del PD si possono iscrivere al gruppo di lavoro, inviando una mail a organizzazione@pdravenna.it e indicando nome e cognome, indirizzo mail, numero di telefono.”