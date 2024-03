Domenica 24 marzo a Ravenna il Planetario sarà in festa, grazie all’iniziativa organizzata dall’Associazione Ravennate Astrofili Rheyta

La giornata alternerà conferenze, laboratori e osservazioni ed è organizzata con la collaborazione del Liceo Scientifico A. Oriani di Ravenna i cui studenti gestiranno la maggior parte degli appuntamenti previsti.

Questo il programma dettagliato:

• dalle 10:30 alle 12:30 “Osserviamo il Sole!” Osservazione del Sole attraverso i nostri telescopi

• ore 11:00, 15:00, 16:00, 17:00 “Alla scoperta delle costellazioni” (attività sotto la cupola per bambine/i a partire dagli 8 anni)

• ore 14:30 “Da Ravenna a Liepaja per misurare il mondo – L’esperimento di Eratostene” (Sala Conferenze)

• ore 15:30, 16:30 “Viaggio nel sistema solare” (attività in sala conferenze per bambine/i a partire dagli 8 anni)

L’ingresso è libero e tutti sono i benvenuti.