Si è concluso il soggiorno in montagna organizzato dalle associazioni Ada, Anteas, Auser, con il patrocinio del Comune di Ravenna, che quest’anno ha avuto come meta Andalo. Durante la vacanza, che si è svolta dal 24 giugno all’8 luglio, sono state fatte passeggiate attraverso i sentieri consigliati da APT Andalo per circa 130 chilometri, mentre i più arditi si sono avventurati alla scoperta di quattro rifugi: il Cacciatore, la Ronda, il Ciclamino e la Montanara e un canyon: Rio Sass. L’appuntamento con il prossimo soggiorno è a Fiera di Primiero dal 27 agosto al 3 settembre 2023.