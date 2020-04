Alla già lunga lista di istituzioni, aziende e privati che sul territorio ravennate sono scese in campo, con donazioni e iniziative di vario genere, per contrastare l’emergenza sanitaria in corso, va ad aggiungersi, dopo le iniziative intraprese da diverse aziende del Petrolchimico Ravennate, anche quella dell’Azienda Cray Valley Italia.

La proposta partita da Nicola Carnicella RSU della Femca Cisl, supportata dalla Segreteria Territoriale Femca Cisl Romagna e condivisa poi con la RSU interna UILTEC UIL, ha ottenuto un ottimo riscontro da parte di tutte le maestranze aziendali.

I lavoratori hanno condiviso le motivazioni e le finalità della sottoscrizione Nazionale “Aiuta chi ci aiuta” lanciata da Cgil, Cisl e Uil, in accordo con la Protezione civile, per la raccolta di fondi da destinare al nostro sistema sanitario, contribuendo all’acquisto di apparecchiature e dispositivi per l’assistenza ai malati tramite la conversione di loro ore di lavoro in donazione all’Ausl Romagna. Un contributo è stato versato anche dall’azienda.

Il momento che stiamo vivendo è sicuramente uno dei più negativi della storia, ma lo spirito di solidarietà nelle situazioni difficili è ciò che contraddistingue il popolo Italiano, proprio in tal senso nel Polo Chimico ravennate stanno aumentando iniziative di questo genere.