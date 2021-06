Nella domenica che lo ha visto celebrare la sua 75esima partenza in MotoGP con Aprilia, Aleix Espargarò è stato protagonista dell’ennesima gara nel gruppo di testa. Scattato molto bene dalla terza casella in griglia, Aleix è salito al comando nelle prime fasi di gara per poi accodarsi all’apripista Marquez. Qualche goccia di pioggia dopo pochi giri gli ha fatto perdere qualche decimo, ricompattando il gruppo nel quale ha lottato fino alla bandiera a scacchi.

Il settimo posto finale non rende forse il giusto merito alla prestazione di Aleix e della RS-GP ma ne conferma, ormai in maniera definitiva, i progressi importanti messi a segno in questa stagione 2021.

Poteva essere una buona domenica anche per Lorenzo Savadori che, nonostante la posizione di partenza, si è subito insediato nel gruppo in lotta per la zona punti. Una scivolata nel corso del sesto giro ha però posto fine alla sua corsa.

Questa la dichiarazione di Espargarò in sala stampa: ”Sono contento del livello che abbiamo raggiunto ma sono anche arrabbiato, perchè oggi mi aspettavo di poter ottenere qualcosa in più. La realtà è che siamo indubbiamente nel gruppo di testa, in qualifica e in gara, su piste molto diverse, ma dobbiamo continuare a lavorare per trovare l’ultimo step. Oggi sono partito molto forte, poi dietro a Marc riuscivo a mantenere il ritmo piuttosto bene. Nella fase di gara con qualche goccia di pioggia lui è riuscito a dare uno strappo, ha costruito la sua vittoria in quel momento. Rispetto agli altri avevo qualche limite in percorrenza, questione di qualche decimo al giro ma tanto basta in questa MotoGP”.