Fenix Faenza 3

Flamigni Panettone Forlì 0

(25-21; 25-14; 26-14)

FAENZA: Alberti 10, Goni ne, Solaroli 4, Gorini 6, Scardovi 6, Bertoni 10, Betti ne, Emiliani 3, Baldani 5, Spada 4, Seganti (L1), Ronchi (L2), Guardigli 1, Maines. All.: Manca

FORLI’: Carrea 11, Biondi, Calabrese 2, Cioce, Faggi 2, Cisse 7, Assorti 4, Berti, Rambelli 7, Ricci (L), Mandolesi ne, Strada ne, Nanni ne. All.: Mazzotti

ARBITRI: Garattoni – Catalano

NOTE. Punti in battuta: FA: 8, FO: 3; Errori in battuta: FA: 10, FO: 7; Muri: FA: 4, FO: 4.

Settebello Fenix. Le faentine vincono la settima partita in campionato allungando l’imbattibilità grazie al 3-0 con cui superano il Flamigni Panettone Forlì, mantenendo così la vetta della classifica.

Faenza si aggiudica il primo set 25-21 poi ha vita facile nel secondo vinto 25-14: decisivo un allungo iniziale di 11-6 diventato 19-10. Nel terzo periodo c’è la reazione delle ospiti, brave ad approfittare di qualche calo di tensione delle avversarie e a conquistare la parità sul 23-23. La Fenix però ritrova lucidità e chiude i conti sul 26-24: il modo migliore per presentarsi al big match in casa del My Mech Cervia che si giocherà sabato 26 novembre alle 18.45.

“Abbiamo portato a casa la settima vittoria consecutiva – afferma coach Angelo Manca -, raddrizzando un finale di terzo set che volevamo buttare via a tutti i costi, ma non sono molto contento della prestazione della squadra.

Purtroppo la Sammartinese sta passando un periodo poco fortunato, fra i numerosi infortuni e i mali di stagione è arrivata a Faenza veramente decimata, mettendo in campo una formazione under con solo tre delle solite titolari. Anche noi in settimana abbiamo avuto qualche piccolo malanno, Goni leggera contrattura alla coscia ed Emiliani leggera distorsione alla caviglia, ma non sono scuse valide per la nostra prestazione un po’ opaca.

La nota positiva è che il gruppo ha tenuto, rimediando ai tanti errori commessi. In vista dello scontro di sabato prossimo a Pisignano, contro la capolista Cervia Volley, dobbiamo lavorare sodo per arrivare carichi e preparati. Positiva la prestazione di Bertoni che con Alberti è stata la miglior realizzatrice”.