Regalano soddisfazioni e successi i giovani atleti del Centro Sub Nuoto Club 2000, impegnati nelle competizioni in corsia e nella pallanuoto.

Alle finali del Trofeo Invernale Esordienti per le categorie “Esordienti A” (allenati da Nicolò Nonni) ed “Esordienti B” (allenati da Marco Mastrapasqua) la società di Faenza era riuscita a far accedere un cospicuo numero di nuotatrici e nuotatori i quali, nonostante fossero reduci da un lungo periodo di discontinuità negli allenamenti a causa delle restrizioni legate al Covid, hanno ottenuto notevoli miglioramenti dei loro primati personali.

Nelle due giornate di gare allo Stadio del Nuoto di Riccione hanno brillato Linda Martelli (Esordienti B) seconda nei 100 metri stile libero, Alberto Fabbri (B) bronzo nei 100 farfalla e Tommaso Alberelli (B) terzo nei 100 misti.

Sono da segnalare i bei piazzamenti di Anita Neri (B) 6^ nei 100 rana, Greta Amadei (A) 8^ nei 200 farfalla, Federico Cacciari (B) 4° nei 50 farfalla, Alessandro Penazzi (B) 7° nei 100 dorso, Filippo Cartilari (A) 8° nei 200 rana, Giacomo Naldoni (B) 9° nei 100 misti.

Non sono stati da meno i piazzamenti delle staffette: in campo femminile la 4 per 50 misti Esordienti B giunta 5^ con Alice Bandini, Linda Martelli, Anita Neri e Marta Zini; la 4 per 50 stile libero Esordienti B arrivata 5^ con Linda Martelli, Anita Neri, Arianna Pini e Matilde Zama. Alle finali del Trofeo Invernale hanno partecipato, in qualità di staffettisti, anche Lorenzo Dotti, Mattia Moretti, Giancarlo Duran, Marco Montevecchi, Leonardo Gonnesi Fabbri, Alessandra Bandini, Gaia Loreti, Serena Bandini, Ilaria Alberani e Iolanda Rubboli.

Il prossimo appuntamento del nuoto in corsia per la società di Faenza sarà da sabato 9 a martedì 13 aprile al Campionato italiano primaverile Assoluto che vedrà al via il ventenne Michele Busa.

Dal settore della pallanuoto giovanilegiunge notizia della strabordante vittoria in trasferta della squadra Under 13 allenata da Giulia Bonoli nella 7^ giornata di andata del girone Romagna del Campionato Uisp contro l’Emilia Codigoro.

La partita conclusasi col risultato di 21 a 4 per il Centro Sub Nuoto, è stata dominata dai faentini fin dall’inizio con il primo tempo chiusosi sull’8 a 1. Nel secondo tempo gli ospiti hanno messo al sicuro la vittoria con il parziale di 5 a 1. La squadra capitanata dal portiere Francesco Zanzi ha poi fissato sul 4 a 1 a proprio favore i parziali del terzo e del quarto tempo. La gara, tutta “in discesa” ha consentito di dare ampio spazio a tutti i membri della squadra e la possibilità di farsi notare anche a chi si è unito al gruppo da poco tempo.

C.S.N.C. Faenza: F. Zanzi, A. Camorani 1 (rigore), A. Camurani 1, E. Casadio 1, M. Pastore 9, E. Brandolini, T. Ferrucci 4, G. Bucci 3, A. Renzi 1, M. Gardenghi, L. Emiliani, G. Bentini 1, L. Arcangeli, F. Baccaro.

“Sono molto soddisfatta per la vittoria e per il gioco espresso – commenta coach Giulia Bonoli – e, soprattutto, per il gruppo che si sta creando in acqua e fuori. Con i ragazzi c’è un’ottima intesa: hanno voglia di imparare e di seguirmi, perciò posso ritenermi molto contenta di loro. Tutto questo è possibile anche grazie ai miei colleghi Annamaria Chillemi e Mattia Moschini, che seguono il gruppo assieme a me. Stiamo migliorando molto e continueremo ad allenarci al massimo per affrontare il girone di ritorno. La prossima gara in casa, quella di domenica 10 aprile alle 14.30, sarà molto dura e impegnativa contro il Riccione, ma ci prepareremo al meglio e daremo il massimo”. L’Under 13 dovrà recuperare la partita a Riccione valida per la 1^ giornata.

Nella 9^ giornata del campionato di Serie C Girone 4 (Emilia-Romagna/Marche)

in programma sabato 2 aprile la prima squadra del Centro Sub Nuoto ha osservato il suo turno di riposo e si ripresenterà in vasca giovedì 7 aprile alle 21.30 per giocare il derby romagnolo con Ravenna, recupero della 1^ giornata programmato alla piscina “Gianni Gambi” di Ravenna, “casa” di entrambe le formazioni.

L’Under 16 invece tornerà in acqua domenica 10 aprile alle 17 a Faenza per ricevere Ravenna nel quadro della 7^ ed ultima giornata della prima fase di qualificazione.