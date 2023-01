Pubblicato il bando per il servizio civile. Disponibili posti anche in 6 progetti dell’Unione della Romagna Faentina legati alla fascia dei minori, alla terza età, al turismo, ai musei e alle biblioteche. Il bando è rivolto a giovani fra i 18 e i 28 anni e si potrà far domanda fino al 10 febbraio. Ai ragazzi che decideranno di partecipare sarà garantito un compenso mensile di 444 euro la copertura previdenziale e assicurativa e il riconoscimento di crediti formativi presso l’Università.